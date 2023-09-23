Шойгу! Герасимов! Где ПВО?
- Сергей Ковальченко
- 23.09.2023, 10:22
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Россия в полной растерянности.
Осуществлена успешная ракетная атака на штаб Черноморского флота в Севастополе. Очевидцы говорят о нескольких ракетах, летевших туда.
Здание сильно повреждено, движение в центре города перекрыто, «губернатор» города Михаил Развожаев просит людей не ездить в центр и оставаться в зданиях, так как может быть еще один налёт на город.
Севастополь в последнее время подвергается постоянным обстрелам. Недавно в доках судоремонтного завода были поражены: большой десантный корабль и подводная лодка.
Интересно, а что происходит с ПВО Крыма? Украинцы «вынесли» комплексы С-300 и С-400 которые были в единственных экземплярах? Получается, что они могут спокойно поразить штаб флота, откуда идет управление стрельбой ракетами по территории Украины, до этого было попадание в центр управления войсками.
И нет в живых того, кто мог проорать на весь интернет: «Шойгу! Герасимов! Где ПВО Крыма?».
Сергей Ковальченко, t.me