Cамолеты все исчезли: эксперт объяснил, как ВСУ удалось разгромить штаб Черноморского флота РФ 1 23.09.2023, 10:53

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Накануне был нанесен не менее важный удар.

Украина взяла курс на уничтожение всего Черноморского флота России. Сейчас осуществляется системная работа по поражению средств противовоздушной обороны.

Как рассказал в эфире телемарафона аналитик Defense Express Иван Киричевский, накануне украинские силы ударили по военному аэродрому РФ «Саки», где базировалась морская авиация.

Эта морская авиация, по словам Киричевского, должна была бы прикрывать российские корабли или объекты Черноморского флота на полуострове. Однако во время атаки на военные объекты ЧФ в Крыму 22 сентября россияне почему-то ее не задействовали.

«Вчерашний удар по «Сакам», где стояла морская авиация, которая должна была бы прикрывать корабли или тот же штаб... Кстати, вот нам подсказка, что случилось со штабом Черноморского флота: самолеты куда-то исчезли…», - высказался эксперт.

Киричевский пояснил, что когда все эти элементы российской ПВО потеряют свою боеспособность, украинские войска перейдут к главному.

«Когда все эти элементы прикрытия потеряют всю боеспособность, то можно будет пройти к наиболее желаемой части - уничтожению российских кораблей с «Калибрами», - заметил аналитик.

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