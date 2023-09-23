«Путин едет в Китай терпеть унижение»3
- 23.09.2023, 11:01
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Глава РФ оказался в патовой ситуации и готов на любые условия Пекина.
В октябре Владимир Путин собирается в Китай, чтобы увидеться с Си Цзиньпином. Российский президент готов терпеть унижение, лишь бы получить военную помощь.
Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков сказал «24 каналу», что Путин будет вынужден поехать сам, а не отправить какого-нибудь двойника.
«Путину теперь не до Шелкового пути, не до каких-то карт с зарисованными территориями в пользу Китая – ему выжить надо», – отметил Гудков.
Так, главная задача российского диктатора – заручиться любой поддержкой Пекина, чтобы не проиграть войну против Украины.
Поможет ли Си Цзиньпин
«Поэтому Путин будет терпеть унижение. Я боюсь, что может (Китай предоставить какое-то вооружение – ред.), если будет визит», – предположил Гудков.
К слову, Пекину необязательно передавать оружие лично – он может использовать Северную Корею и африканские режимы. Более того, недавно в Россию приезжал лидер КНДР – Путин мог с ним о чем-то договориться.