Умом Россию не понять 2 Сергей Фурса

23.09.2023, 11:15

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Почему жены летчиков из Энгельса не могут выйти на улицу.

Жены военных летчиков из Энгельса пожаловались на угрозы им и их семьям. Говорят: «Не понимаем, при чем тут мы и кто автор угроз». Действительно, а что случилось?

А потом жена летчика из Энгельса купит машину за деньги, которые заработал летчик из Энгельса, и уедет в Европу. Ее не пустят на этом авто, и она тоже удивится: «Не понимаем, при чем здесь мы. Это все Владимир Путин. Вы что хотите, чтобы мы объединились вокруг Путина?».

А что случилось? Почему вдруг россиян, которые живут в России, которые не сели в тюрьму за протесты против войны и продолжают жить в России, не пускают в Европу на их автомобилях? И они бедные и несчастные будут вынуждены снова нести свои деньги Реджепу Эрдогану и лететь через Стамбул. Что же случилось? Почему же их не пускают?

И если бы проблемы возникали у «хороших» россиян, которые выехали в Европу в знак протеста. У тех, кто не пошел на компромисс с Путиным и не остался жить в стране, которая ведет агрессивную войну и творит геноцид. Россия снова вернулась к атакам по энергетической инфраструктуре и заводу Pepsi (а все потому, что там много калорий, энергетически богатый напиток).

Однако нет. На проблемы жалуются люди, живущие в России. Они требуют понять их положение. Они не понимают или не хотят понимать связь между тем, что живут в России, и это нормально, что их не должны пускать к себе цивилизованные страны.

Не понимают, что это странно, что их вообще куда-то пускают. Ведь среди них могут быть летчики из Энгельса, наемники из «Вагнера» или просто очередные Петров и Баширов, направляющееся на задание. Не понимают, что это цена их компромисса, когда они остаются в стране, которая отвечает за ужасные преступления и продолжает совершать зло. Они, оставаясь в России, являются участниками этого зла.

«Не понимаем, при чем тут мы….»

Говорят, умом Россию не понять. Но почему-то самые непонятливые – это сами россияне.

Сергей Фурса, «Фейсбук»

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