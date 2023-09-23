Ученые выяснили, в каком возрасте люди счастливее всего 2 23.09.2023, 11:22

2,836

Масштабное исследование охватило 460 тысяч человек.

Ученые из Германии и Швейцарии провели обширное исследование, направленное на измерение удовлетворенности жизнью в разные ее периоды.

Исследование опубликовано в журнале Psychological Bulletin.

В рамках исследования, в котором приняли участие 460 тыс. человек, были рассмотрены три ключевых аспекта субъективного благополучия: удовлетворенность жизнью, положительные и отрицательные эмоциональные состояния.

Согласно полученным данным, уровень удовлетворенности жизнью снижается с 9 до 16 лет, после чего начинает постепенно расти до достижения 70 лет, а затем снова снижается к 96 годам.

Что касается положительных эмоциональных состояний, их уровень снижается на протяжении всей жизни, начиная с 9 лет и продолжаясь до 94 лет.

Отрицательные эмоциональные состояния, с другой стороны, колеблются в возрасте с 9 до 22 лет и затем снижаются до 60 лет, после чего начинают вновь увеличиваться.

Эти результаты соответствуют представлениям о том, что в детстве люди счастливее всего. Подростковый период с его стрессом и переменами может снизить удовлетворенность жизнью, а по мере старения людей беспокоит ухудшение здоровья и утрата близких.

Исследователи надеются, что эти результаты помогут лучше адаптировать усилия по обеспечению счастья в разных возрастных группах, особенно среди людей старше 70 лет. Однако они также подчеркивают, что данная работа требует дополнительных исследований, особенно в области эффективности вмешательств для повышения благополучия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».