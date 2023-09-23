Британская разведка: Россия потеряла в Украине трех командиров самого престижного полка ВДВ 23.09.2023, 11:30

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Топ-офицеры были либо ликвидированы, либо ушли в отставку.

С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины российские военные потеряли трех командиров одного из самых престижных воздушно-десантных полков России.

Об этом сообщает разведка Министерства обороны Британии.

Отмечается, что вышеупомянутые командиры были ликвидированы или ушли в отставку.

К примеру, командир 247-го гвардейского десантно-штурмового полка полковник Василий Попов, вероятно, погиб на Ореховском направлении в начале сентября 2023 года.

«Лишь несколько недель до этого, в августе 2023 года, его предшественник, полковник Филипп Попов, вероятно, подал в отставку. Независимые российские СМИ утверждают, что он сделал это в знак протеста против того, что военные не смогли найти тела погибших россиян», – пишет разведка.

В первые недели российского вторжения под Николаевом был ликвидирован тогдашний командир 247-й полковник Константин Зизевский.

«Опыт 247 освещает чрезвычайное истощение и высокую текучесть кадров в российских вооруженных силах, даже среди относительно высокопоставленных офицеров», - добавляет разведка.

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