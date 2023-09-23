Лукашисты решили «подоить» Минск 1 23.09.2023, 12:07

1,964

Дефицитный бюджет столицы перекроили.

Минской городской «совет» пересмотрел бюджет города на 2023 год. Среди прочего увеличили ожидаемые расходы. Одна из причин этого — для столицы подняли сумму, которую нужно перевести в республиканский бюджет. При этом увеличили и ожидаемую сумму доходов Минска — город намерен собрать по некоторым статьям больше налогов, чем планировалось, пишет zerkalo.io.

Напомним, по прогнозам чиновников, максимальный размер дефицита бюджета Минска на конец этого года должен составить не более 350 млн рублей. По итогам первого полугодия бюджет города, как и ожидают власти, был дефицитным — на уровне 22,6 млн рублей.

Сейчас Минской городской совет увеличил ожидаемые расходы города с 9 млрд 497,6 млн рублей до 9 млрд 515 млн рублей. Это произошло в том числе из-за того, что власти подняли сумму, которую городу нужно перевести в республиканский бюджет.

При этом столичные власти также увеличили общую сумму по ожидаемым доходам города — с 8 млрд 775,1 млн рублей до 8 млрд 792,5 млн рублей. Среди прочего откорректировали в сторону повышения ожидаемые налоговые доходы. Чиновники прогнозируют, что доходы от сборов на прибыль будут выше, чем ранее планировалось. Также повысили планку по неналоговым доходам от использования имущества, которое находится в госсобственности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».