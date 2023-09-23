Цена на клюкву в Беларуси подскочила вдвое 23.09.2023, 12:23

Сколько зарабатывают сборщики за день?

С начала заготовки цена на клюкву поднялась более чем в два раза и 22 сентября достигла 5,5 рублей, сообщает ganc-chas.by.

Заготовительный сезон стартовал в Брестской области с 10 сентября. Первую ягоду заготовители предлагали принимать по 2,50 рубля. Но желающих сдать клюкву по такой стоимости было мало. А в некоторых заготовительных пунктах не было совсем.

Спустя неделю цена подросла на рубль. Но даже по 3,50 рубля заготовка стояла на месте. По несколько килограмм ягод в день приносили лишь сильно страждущие закупиться провизией в магазине.

Заготовители говорили, что опытные ягодники хранили мешки собранной клюквы дома до лучшей цены. Ведь, в отличие от черники, клюква может храниться долго, не теряя товарный вид.

Свои запасы ягодники могли скидывать заезжим перекупам, которые предлагали выгодную цену – 6 рублей. Для этого находчивые заготовители закидывали в ягодные чаты объявления о покупке ягоды по договорной цене.

Цена на клюкву пошла в рост

И начиная с понедельника 18 сентября заготовители Ганцевичского и Пинского районов массово включились в процесс и начали поднимать цену, как на аукционе. Утром цена поднялась до 4,5 руб.

Во вторник 19 сентября уже все принимали клюкву по 5 рублей, что в два раза выше стартовой цены. В чатах появилось много предложений забрать ягоду оптом по «договорной» цене либо по «хорошей» цене – только позвоните.

Утром в пятницу 22 сентября уже все принимали ягоду по 5,5 рубля за килограмм. По словам сборщиков, это очень приятная цена, которая позволяет подзаработать на клюкве.

Сколько можно заработать в день

Как рассказал заготовитель Владимир, который закупает клюкву в деревнях Ганцевичского и Пинского районов, некоторые сборщики сдают и по 25 кг. в день. В итоге, выручка за такой объём составляет 137,5 рубля. Если ежедневно собирать ягоду семьёй, то за сезон можно легко выручить тысячу долларов.

Но только труд этот не всем под силу. Ягодники говорят, что клюквы в этом году меньше и чтоб набрать мешок нужно далеко идти. Собрать ягоду это лишь пол дела. Вынести поклажу по болоту могут только выносливые. И нужно правильно рассчитывать свои силы.

В то же время есть постоянные клиенты, которые не гонятся за объёмами, а каждый день методично носят по пять килограммов с первого дня заготовки. Заработанные деньги они сразу же тратят в магазине.

«На таких людях земля держится», – шутит заготовитель.

При стартовой цене они в день имели по 12,5 рубля, а сейчас – по 27,5 рубля. Со слов заготовителя, если раньше такие ягодники покупали одну бутылку с сигаретами, то теперь хватает на две. На продукты питания всё равно не выходит.

Что будет с ценой

Опытные заготовители прогнозируют, что цена поднимется выше 6 рублей за килограмм.

«В позапрошлом и прошлом году даже по 6,5 рубля принимали. Будут давать больше цену и теперь, чтоб закупить побольше», – утверждает Владимир.

С его слов динамика цены такая же как и в прошлые годы.

И в розницу клюкву продают значительно дороже. К примеру, на Комаровском рынке в Минске клюкву продают по 9,9 руб. за кг. А в ганцевичских ягодных чатах, есть предложение купить чистую клюкву за 8 рублей.

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