Зеленский решил отменить выборы в Украине? 24 23.09.2023, 12:33

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Президент Украины объяснил свою позицию во время пресс-конференции в Канаде.

На данный момент украинское общество не поддержит проведение выборов и любые решения, когда деньги направляются на какие-то другие цели, кроме оружия.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время пресс-конференции в Канаде, информирует «Украинская правда».

По словам президента Украины, наибольшими сложностями для выборов во время войны являются вопросы безопасности относительно присутствия наблюдателей, голосования военных, жителей временно оккупированных территорий и украинцев за рубежом, а также финансирование кампании.

«В Украине, и совершенно справедливо, когда деньги сегодня хочет парламент или правительство направить на то или иное направление, кроме оружия, общество не готово это поддерживать. И не просто не готово, оно против максимально, потому что идет война», - объяснил он.

«Мы даже не поднимали вопрос выборов, потому что сегодня из-за безопасности он не актуален... Закон запрещает во время войны проводить те или иные выборы. Я готов абсолютно. Безопасность - сложный элемент проведения выборов. Первая сложность в том, чтобы выборы провели демократично и прозрачно. Для этого нужны независимые наблюдатели из разных стран мира.

Как в окопах они будут голосовать? И как они будут голосовать даже на участках у линии фронта? Это говорит о том, что все должно быть в бомбоубежищах, потому что мы знаем Россию, она расстреляет всех людей, которые придут. И кто из наблюдателей пойдет в окопы, готов приехать и там работать?» - добавил Зеленский.

«Люди, которые защищают права и свободы граждан, не будут иметь права и свободы, чтобы проголосовать, это какой-то нонсенс», - резюмировал глава государства.

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