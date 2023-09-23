Зачем натягивать на кран колготки? 5 23.09.2023, 12:53

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Понадобится еще один продукт — и эффект не заставит ждать.

Краны на кухне и в ванной комнате постоянно покрываются известковыми пятнами, которые трудно отмыть. И часто домашние средства работают лучше, чем покупные. Поэтому вы можете значительно облегчить себе задачу, если возьмете старые колготки или чулки и...кетчуп. Как это работает?

Поначалу это может показаться странным, но чистка крана с помощью капроновых колготок и кетчупа очень эффективна.

Прежде всего, выдавите соус на кран. Постарайтесь не экономить. Затем наденьте на кран колготки или чулки (также можно использовать старые носки). С помощью тонкого материала хорошо распределите кетчуп по крану, а затем соберите остатки. После сверните колготки и отполируйте кран. По окончании работы он должен блестеть как новый, пишет Genialne.

Почему этот трюк работает?

В последнее время кетчуп стали чаще использовать как чистящее средство. Некоторые люди моют им серебряные украшения, другие — пригоревшие кастрюли и сковороды. Дело в том, что своими чистящими свойствами популярный соус обязан содержанию уксуса, который отлично растворяет накипь и другие отложения. Кроме того, в помидорах, которые являются основным ингредиентом кетчупа, содержится много лимонной кислоты, которая также прекрасно справляется с загрязнениями.

А что же с колготками? Их также часто используют при уборке, например, при мытье окон. Нежный материал прекрасно справляется с остатками грязи и в то же время не оставляет разводов на очищаемой поверхности.

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