В Могилеве судят наставника сына экс-министра здравоохранения 23.09.2023, 13:09

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Врач проходит по «делу ортопедов».

В Могилеве судят двух врачей по «делу ортопедов». Подсудимые — авторитетные и высококвалифицированные врачи: Олег Абелевич и Олег Сарнацкий. Обоих больше месяца содержали в следственном изоляторе, а по освобождению лишили должностей заведующих отделений, пишет nashaniva.com.

Дело Абелевича рассматривает суд Ленинского района Могилева. Медику инкриминируют «незаконное вознаграждение» (2 и 3 часть 433 статьи Уголовного кодекса).

Это обвинение предъявляется государственным служащим, которые за свою выполненную работу получали благодарность имущественного характера. Подсудимому грозит до 8 лет заключения. Что стало поводом для уголовного преследования медика, пока неизвестно.

Олега Абелевича, заведующего травматологическим отделением Могилевской областной больницы, сотрудники КГБ задержали в конце марта 2022 года.

Более месяца его содержали в следственном изоляторе, а по освобождению отправили рядовым травматологом в городскую больницу скорой помощи.

В мае 2022 года Абелевич оказался среди медиков, которым Лукашенко выразил благодарность «за многолетний труд, профессионализм и личный вклад в оказание медпомощи населению».

Олег Абелевич — доктор травматолог-ортопед высшей категории. Травматологией Могилевской областной больницы он руководил несколько десятков лет. Был автором инновационных методов проведения операций по замене суставов и реабилитации пациентов.

Среди его учеников был сын бывшего министра здравоохранения, а ныне заместителя председателя Могилевского облисполкома Валерия Малашко — Антон Малашко.

В понедельник, 18 сентября, Абелевич не вышел на работу. То, в чем обвиняют Абелевича, коллеги называют абсурдом. Они характеризуют его как честного человека и высококвалифицированного специалиста.

По их словам, 19 сентября начали судить и Олега Сарнацкого. Дело рассматривается Октябрьским судом Могилева. Что ему инкриминируют, им неизвестно.

57-летнего Олега Сарнацкого, как и Абелевича, задержали в марте прошлого года. Тогда он был заведующим ортопедическим отделением Могилевской больницы №1. На эту должность его назначили в октябре 2012 года.

После освобождения из следственного изолятора Сарнацкого отправили рядовым травматологом в Могилевскую областную больницу.

В прошлом году в конце марта по стране было задержано 35 травматологов. Большинство из них были руководителями травматологических отделений. За решеткой оказались также представители пяти коммерческих организаций.

Всех обвиняли в получении взятки за лоббирование приобретения эндопротезов у иностранных производителей, а также в незаконном денежном вознаграждении.

Чтобы выйти на свободу, задержанные должны были признать вину, кратно возместить нанесенный ущерб и согласиться работать там, где скажет министр здравоохранения.

В апреле большинство медиков было освобождено. Некоторые вынужденно стали продавать имущество, чтобы рассчитаться.

«Дело ортопедов» выросло из того, что эндопротезирование проводится на основании очереди, которая уже несоразмерно растянулась и, в отдельных случаях, превышает 5 лет ожидания. Сами протезы, которые государство закупает огромными партиями, не всегда соответствуют требованиям пациента.

Они в ожидании операции ищут альтернативные варианты, и им предлагают внеочередное эндопротезирование, но с условием приобретения протеза за собственные деньги, а приобрести можно из небольшого перечня вариантов, которые как раз и поставляются в Беларусь только частными фирмами.

Согласно белорусскому расследовательскому центру, дело против ортопедов могло быть возбуждено по инициативе частной клиники «Мерси», которую связывают с семьей Виктора Лукашенко.

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