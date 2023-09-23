«Ник и Майк»: Лукашенко пора копать бункер поглубже 7 23.09.2023, 13:23

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Результат будет, как всегда, прямо противоположный.

Два подряд совещания у «синепалого» (Лукашенко – ред.) по образованию и по вопросам села продемонстрировали, что даже сквозь бравурные отчеты о неизменной стабильности становится очевидно: народ не хочет жить, работать, а еще плодиться и размножаться в диктатуре, пишет телеграм-канал «Ник и Майк»:

– Поэтому принято единственно верное решение – диктатуру усилить и углубить. Понизить качество образования, а тех, кто будет иметь неосторожность получить любое высшее образование в Беларуси, приковать контрактом в качестве дешевой рабочей силы. Современное рабство.

Результат будет, как всегда, прямо противоположный. Планировать отъезд и учебу за рубежом будут те, кто еще надеялся как-то проскочить между струйками недешевого и некачественного платного образования и распределением.

Хунта продолжает уничтожать будущее страны. Она в открытую говорит, что ей не нужны образованные граждане, ей нужны покорные рабы, замкнутые в пределах своей страны, а лучше населенного пункта и даже конкретного предприятия. Без перспектив, желаний и мыслей.

А тем временем на фронте (уничтожен штаб Черноморского флота https://charter97.org/ru/news/2023/9/23/564900/). Украина получит еще более дальнобойные ракеты ATACMS. Тут впору задуматься не о том, как новую резиденцию в виде спа-салона открывать, а где бункер поглубже копать.

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