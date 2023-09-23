Дроны над головой Путина: что за БПЛА летают в Ново-Огарево 23.09.2023, 13:55

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В ГУР раскрыли секрет ударов по Москве.

Начальник ГУР Кирилл Буданов рассказал NV, какой толк от налетов беспилотников на Москва-сити.

«Над этой резиденцией проходит хороший воздушный маршрут на Москву», — так Кирилл Буданов, начальник ГУР МО, пояснил NV появление дронов в районе подмосковной путинской резиденции Ново-Огарево.

По словам главного военного разведчика, БПЛА идут на другие цели, но пролетают рядом с этим местом. «Так сказать, дрон прошел транзитом», — уточнил он.

Буданов также пояснил, в чем смысл атак беспилотников на деловой центр столицы страны-агрессора — Москва-сити. В этом квартале, как уточнил он, находятся офисы крупных российских компаний и госучреждений, в частности, нескольких российских министерств. И удары туда дронами — это не только попытка атаковать военно-административные объекты врага (Буданов подчеркнул, что Украина бьет точечно сугубо по военным и административным целям, в отличие от россиян, которые «лупят, как варвары»), но вразумить представителей бизнеса РФ, дать им понять, что «никто в стороне не останется». «Либо все они будут помогать остановить это [агрессию и путинский режим], либо будут соучастниками», — пояснил шеф ГУР.

30 мая депутат госдумы РФ Александр Хинштейн опубликовал предварительный список мест под Москвой, которые были в тот день атакованы дронами. Из него следует, что один из беспилотников сбили возле резиденции Путина в Ново-Огарево.

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