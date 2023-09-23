Возвращение корейского бумеранга 2 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

23.09.2023, 14:13

5,590

В самом смешном положении оказались лавровцы.

После бурного романа кремлевских геополитических «слонов» с Ким Чен Ыном и намеками на возможное военное сотрудничество двух режимов, естественно было услышать резкую реакцию Южной Кореи.

Президент страны Юн Сок Ель неделю назад заявил: «Военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией незаконно и неправильно, поскольку оно противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН и другим международным санкциям против КНДР».

Выступая на Генассамблее ООН, Юн Сок ель выразился еще более жестко, сказав, что поставки вооружения из КНДР в обмен на российские военные технологии - прямая провокация.

То есть, кремлевским «прилетел» бумеранг. Бац! Это еще только начало. Если только Южная Корея прознает про поставки военных технологий Киму, возможный ответ – поставка вооружений Украине. Техника у них неплохая. То есть, если правы наблюдатели, и Путин стремится получить у Кима снаряды и ракеты для украинского фронта, то «бумеранг» прилетит и на противоположную сторону в виде вооружений. И еще неясно, в чью пользу будет баланс.

Но в самом смешном стиле выступили, разумеется, лавровцы.

Забубнили о «недружественных высказываниях Юн Сок еля в адрес России». Да еще это советское именование стран по имени столицы, когда хотят высказать недовольство с лицемерным «сожалением» и «разочарованием»: «К сожалению, Сеул, похоже, предпочитает выстраивать свою политику на российском направлении на основании домыслов и спекуляций. Это создает неблагоприятную атмосферу для развития двустороннего сотрудничества и вызывает разочарование».

Так вы больше с Кимом обнимайтесь. Вы на что рассчитывали? Что вам Южная Корея после встречи Кима и Путина пришлет поздравительную телеграмму, устроит салют и всенародные торжества?

Кстати, пресс-релиз, похоже, писала не Захарова, нет в нем отсебятины. Видно, какому-то МИДовскому динозавру советских времен поручили написать или его старательному ученику, освоившему бесцветный советский дипломатический стиль.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».