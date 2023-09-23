Возвращение корейского бумеранга

Возвращение корейского бумеранга2
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 23.09.2023, 14:13
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В самом смешном положении оказались лавровцы.
После бурного романа кремлевских геополитических «слонов» с Ким Чен Ыном и намеками на возможное военное сотрудничество двух режимов, естественно было услышать резкую реакцию Южной Кореи.
Президент страны Юн Сок Ель неделю назад заявил: «Военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией незаконно и неправильно, поскольку оно противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН и другим международным санкциям против КНДР».
Выступая на Генассамблее ООН, Юн Сок ель выразился еще более жестко, сказав, что поставки вооружения из КНДР в обмен на российские военные технологии - прямая провокация.
То есть, кремлевским «прилетел» бумеранг. Бац! Это еще только начало. Если только Южная Корея прознает про поставки военных технологий Киму, возможный ответ – поставка вооружений Украине. Техника у них неплохая. То есть, если правы наблюдатели, и Путин стремится получить у Кима снаряды и ракеты для украинского фронта, то «бумеранг» прилетит и на противоположную сторону в виде вооружений. И еще неясно, в чью пользу будет баланс.
Но в самом смешном стиле выступили, разумеется, лавровцы.
Забубнили о «недружественных высказываниях Юн Сок еля в адрес России». Да еще это советское именование стран по имени столицы, когда хотят высказать недовольство с лицемерным «сожалением» и «разочарованием»: «К сожалению, Сеул, похоже, предпочитает выстраивать свою политику на российском направлении на основании домыслов и спекуляций. Это создает неблагоприятную атмосферу для развития двустороннего сотрудничества и вызывает разочарование».
Так вы больше с Кимом обнимайтесь. Вы на что рассчитывали? Что вам Южная Корея после встречи Кима и Путина пришлет поздравительную телеграмму, устроит салют и всенародные торжества?
Кстати, пресс-релиз, похоже, писала не Захарова, нет в нем отсебятины. Видно, какому-то МИДовскому динозавру советских времен поручили написать или его старательному ученику, освоившему бесцветный советский дипломатический стиль.
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»