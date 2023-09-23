Метр в этих домах в Минске был космически дорогим: сейчас там продают интересные квартиры 23.09.2023, 14:31

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«Красные дома» — один из первых примеров элитного строительства в столице.

Эти красные дома на въезде в столицу со стороны Уручья — один из первых примеров малоэтажного элитного строительства в Минске. Интересные планировки, закрытые для посторонних дворы, дорожки, детские площадки, видеонаблюдение — все это еще 20 лет назад казалось удивительным.

Журналисты realt.by вспомнили про жилой комплекс «Ясный Бор» и посмотрели, что продается в красных кирпичных домах сегодня.

Первые дома в районе улицы Стариновской в Уручье возвели в 2005 году. Изначально «Ясный Бор» состоял из 10 домов: 8 из них образовывали квадраты, а еще два были построены ближе к дороге. Со временем к комплексу добавились еще 5 домов. Жилье в домах сделали просторным, поэтому на некоторых этажах тут разместилось всего 1−2 квартиры. Несмотря на то, что дома имеют по 5−6 этажей, лифтов тут нет. Зато в квартирах предусмотрели высокие потолки — по 3 метра. Также говорят, что дома обладают отличной теплозвукоизоляцией: зимой тут всегда тепло, а летом чувствуется свежесть и прохлада.

Свое название жилой комплекс «Ясный Бор» получил из-за живописного окружения − дома стоят в настоящем сосновом бору. Кстати, деревья во время строительства постарались сохранить, и это со временем стали перенимать другие застройщики. Квартиры в первых домах, как рассказывали нам когда-то риэлтеры, стоили космических на то время денег — от 3000 до 4000 тысяч долларов за квадратный метр. С учетом того, что метражи квартир в комплексе — большие (однушки тут и не строили), можно посчитать, какие суммы заплатили их владельцы.

Территория комплекса до сих пор выглядит интересной. Тут есть и дорожки, и детские площадки, и видеонаблюдение, и многочисленные деревья и кустарники. Также здесь работает спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном и саунами для детей и взрослых. Подвальные помещения некоторых домов отдали под коммерцию — тут открыты маникюрные салоны, развивающие центры. Для жителей квартала построено 2 подземных паркинга.

Ранее комплекс обслуживало ТС, но этой весной товарищество собственников «Ясный Бор», к которому относятся дома на улице Стариновской, было ликвидировано. Как выяснила прокуратура Первомайского района Минска, с 2016 года в данном ТС отсутствовали органы управления, также в товариществе были нарушения в периодичности и порядке проведения собраний членов ТС и заседаний правления.

Что тут продается?

В данный момент в комплексе продается порядка 15 квартир. Цены стартуют от 155 тысяч долларов и на максимуме приближаются к 500 тысячам долларов за квартиру. Рассмотрим самые интересные варианты.

Перед вами − 4-х комнатная квартира. Она расположена на 3-м этаже. Ее общая площадь − 94,9 квадрата. Это − отличный вариант для большой семьи. В квартире остается вся мебель и техника. До станции метро «Уручье» отсюда 5 минут пешком. В шаговой доступности также детские сады, банки, аптеки, кафе, гимназия, школы, салоны красоты, почта. Стоимость — 179 тысяч долларов (1828 долларов — за метр).

А эта эксклюзивная квартира площадью 190 квадратных метров расположена на 2-м этаже. В квартире − 3-метровые потолки, толстые кирпичные стены, эксклюзивные планировки (одна квартира на этаж). При ремонте квартиры использовались лучшие материалы − паркет, итальянская плитка, мраморные колонны, электрические регулируемые теплые полы, двери из массива и многое-многое другое. Планировка квартиры продумана для жизни большой дружной семьи. Тут есть огромная столовая зона, кабинет для работы или чтения, 3 полноценные изолированные комнаты, 2 готовые гардеробные для хранения вещей, 2 санузла (жакузи, ванна, душевые кабины, биде), 2 бойлера по 80 литров для пользования в период отключения горячей воды, кондиционеры для контроля температуры летом. Стоимость — 275 тысяч долларов (1442 — за метр).

Есть в комплексе и двухуровневые квартиры. Так, сейчас тут продается 5-комнатная квартира с площадью 219 квадратных метров. На верхнем уровне расположена просторная гостиная-спальня с камином, а также кухня с бытовой техникой. Также на этом уровне есть отдельная спальная комната, кладовая и совмещенный санузел с душевой кабиной. Особенностью этого уровня являются красивые панорамные окна, встроенные в крышу, позволяющие наслаждаться звездным небом. Спускаясь по лестнице на первый уровень, мы обнаруживаем три спальные комнаты, включая две детские комнаты с сказочным оформлением и гардеробной. В спальной комнате находится уникальный элемент − душевая комната с видом на лес. Стоимость — 490 тысяч долларов (2232 доллара — за метр). В цену включены два машиноместа в подземном паркинге.

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