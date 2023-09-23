Российские пропагандисты расстроились из-за видео разгрома базы РФ в Карабахе 4 23.09.2023, 14:38

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Москва смолчала, боясь испортить отношения с Азербайджаном и Турцией.

Армия Азербайджана в ходе своей военной операции в Карабахе наносила удары, в том числе, по российским военным.

В первый же день была сожжена база ВС РФ, о чем Москва умолчала.

Z-каналы теперь в печали констатируют, что РФ «придется утереться» из-за этого недружественного шага.

Внимание на это обратил в своем блоге украинский журналист, блогер Денис Казанский.

Особенного Казанского заинтересовал пост известного российского пропагандиста Александра Коца по поводу карабахских событий.

Комментируя видео разгрома базы ВС РФ, тот написал, что это уже четвертый зафиксированный инцидент и «на случайность явно не спишешь».

Риторика кремлевской пропаганды в вопросах Карабаха и Украины, как выяснилось, отличается самым кардинальным образом.

«Конечно, не спишешь. Но утереться все равно придется. Ведь команды открывать рот и лаять в сторону Алиева не было. Поэтому Коц, который раньше так свирепо призывал бомбить украинские города и наносить удары по центрам принятия решений в Киеве, теперь мямлит что-то невнятное и позорное. В феврале 2022, когда готовилось вторжение в Украину, эти у**юдки взрывали в Донецке «УАЗики», чтобы выдать это за украинскую агрессию и под этим предлогом бить ракетами по супермаркетам и многоэтажкам. Тогда Коц был очень воинственным и смелым. Теперь же, когда по российским солдатам действительно бьют и убивают их, военкоры лишь вяло возмущаются и трусливо мычат, понимая, что никакого ответа не будет. Тьфу, позорище… Недаром их называют «военкрысами» - отметил журналист.

Отметим, что в ходе своей операции Азербайджан, среди прочего, расстрелял автомобиль с российскими военными-миротворцами. В тех событиях погибли, по разным данным, от 5 до 8 солдат РФ, в том числе, замкомандующего миротворческими силами России в Карабахе.

Москва максимально спокойно отреагировала на этот инцидент, скрыв число жертв.

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