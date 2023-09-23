«Убедила, что все проблемы можно решить через ритуал» 2 23.09.2023, 14:40

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В Барановичах женщина лишилась золотых украшений, согласившись снять порчу.

В Барановичах женщина лишилась золотой цепочки, согласившись снять порчу. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

В сообщении сказано, что в Барановичский ГОВД с заявлением обратилась 61-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестная женщина завладела золотыми изделиями ее 16-летней дочери. Стоимость материального ущерба оценивается в 5 тысяч белорусских рублей.

По словам пострадавшей, накануне случившегося, ожидая транспорт на общественной остановке вместе с дочерью, к ним подошла неизвестная женщина, с которой завязался разговор. Во время беседы мошенница выяснила о проблемах со здоровьем у женщины, после чего, смогла ее убедить в том, что все это следствие заговора и проблемы можно решить через ритуал.

В ведомстве сказали, что, поверив сказанному, женщина пригласила мошенницу к себе в квартиру. Жительница Барановичей отдала незнакомке золотую цепочку с подвеской, а также золотые серьги своей дочери. Все это, якобы, было необходимо для того, чтобы использовать в ритуале.

«Затем женщины договорились о встрече на следующий день, однако никто так и не пришел», - сказано в сообщении.

Сотрудники милиции смогли установить личность, а также местонахождение мошенницы. Ей оказалась 61-летняя неработающая жительница Барановичского района. Отмечается, что похищенные золотые изделия вернули владелице.

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