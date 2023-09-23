Маразм и антинародность 4 23.09.2023, 14:54

4,870

В чем дикость «совещания» по образованию у Лукашенко.

В четверг 21 сентября Александр Лукашенко в очередной раз собрал совещание по вопросам «совершенствования образовательной сферы».

Сайт UDF перечислил пункты, по которым диктатор и чиновники проявили маразм и антинародность.

Маразм

Если и сказал диктатор правду на совещании, то в этом заявлении:

«Учителя, преподаватели, ученики устали от того, что мы постоянно революционным образом пытаемся усовершенствовать систему образования. Пора заканчивать с этим!»

Беда в том, что Лукашенко повторяет это постоянно, но не может сдержаться от того, чтобы вновь не влезть в вопросы сферы образования. Вот лишь примеры последнего времени.

В начале 2022 года Лукашенко указом №23 утвердил новые правила приема в вузы и ссузы. Согласно им ввели среди прочего дополнительные вступительные испытания для поступающих на специальности, «требующие особых управленческих и практических навыков».

Всего через год, в начале 2023-го Лукашенко указом №2 внес изменения… в свой же указ №23.

Вступительная компания-2023 проходила по вновь обновившимся правилам: абитуриенты сдавали два централизованных экзамена (по русскому или белорусскому языку и по предмету на выбор), а также централизованное тестирование.

Лукашенко и этого оказалось мало. 18 августа он провел очередное совещание по сфере образования, по итогам которого отозвал из отпуска премьер-министра Романа Головченко. Зачем? Это так и осталось неизвестным.

В целом тенденция очевидна: у Лукашенко на сферу образования такой же зуд как на отрасль сельского хозяйства. Кстати, на совещании 21 сентября отметил, что вопросы сферы образования «должны находиться на контроле в том числе у губернаторов, ведь их зона ответственности далеко не только сельское хозяйство».

Более, того Лукашенко не просто возвращается к «совершенствованию» системы образования, он годами требует изменить одни и те же аспекты. Например, правила поступления в вузы. Или содержание учебников.

Помните, как в 2019 году Лукашенко возмущался программой по биологии («Недавно я посмотрел, как в восьмом классе изучают биологию: слушайте, полкурса — черви!»)? Тогда переписали не один учебник, но руководитель страны каждый раз чем-то недоволен.

Но совещании 21 сентября Лукашенко вновь высказал пожелание, чтобы учебные пособия были переписаны:

«Они (учащиеся) не обладают такими знаниями, как мы. И опыта у них никакого. Поэтому ориентироваться надо на них и готовить учебники под них».

Складывается впечатление, что чем дальше, тем больше Лукашенко впадает в маразм, обсуждая по кругу одни и те же вопросы и требуя постоянных изменений без понимания, каким должен быть полученный результат.

Антинародность

Белорусские школьники и их родители в большинстве своем хотят одного: высокого качества образования, которое позволит им быть востребованными на рынке труда. Однако, как показало совещание 21 сентября, желания Лукашенко совсем другие.

1. Лукашенко хочет, чтобы школьники физически и бесплатно работали.

«Там, где надо, должно быть подкрашено, заменены окна, двери, облагорожена территория. И обязательно все работы надо проводить с участием детей. Воспитывайте молодежь трудом, тогда отношение к школе у них будет соответствующее. К сожалению, мы от этого доброго советского принципа отошли», – сказал руководитель Беларуси.

2. Лукашенко заинтересован в школьных поборах с родителей – при «бесплатном» образовании.

«Ничего страшного. У нас бесплатное образование. Только директорам надо разумно это делать. Может, полтора человека откажутся, денег не дадут на ремонт или на что-то. И не надо. Отказался так отказался, обойдемся. Но от этой практики отходить не надо… У нас люди уже не бедные», – считает руководитель страны.

3. Лукашенко хочет ввести обязательную отработку для платников, а срок распределения увеличить.

«Неприемлемо для страны, когда специалисты уезжают за рубеж, а мы так спокойно к этому относимся. Вуз закончил, два года отработал. Что такое два года?! …Я считаю, что здесь должны действовать запретительные меры. …Ну, хотя бы полузапретительные. Допустим, пять лет», – заявил руководитель страны.

Сфера образования в соверменной Беларуси и так находится на невысоком уровне, но Лукашенко своим маразмом и антинародностью словно хочет ее добить.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».