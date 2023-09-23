Хваленые танки Т-14 «Армата» легко уничтожить: эксперт показал фото 6 23.09.2023, 14:58

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И высмеял россиян.

Ослепить, обездвижить и уничтожить российский танк Т-14 «Армата», который оккупанты называют «не имеющим аналогов в мире», можно банальным выстрелом из РПГ-7 или FPV дроном.

Такой вывод сделал военно-политический обозреватель Александр Коваленко после увиденного.

«А «король»-то, голый! Хотя, мы и так всегда об этом знали. В общем, в открытых источниках сейчас распространяется вот этот кадр, на котором запечатлён танк Т-14 «Армата» без верхних панелей башни. И знаете, что? Это полный абзац! «Не имеющий аналогов в мире» танк - полный абзац! Поясню. Дело в том, что все те приборы, которые вы можете сейчас наблюдать, - это оптика, радар, комплекс всевозможных датчиков и жизненно-важных систем. Это все вынесено наружу в наиболее уязвимых боковых проекциях башни!» - отметил эксперт.

По его словам, это даже не тупик российского танкостроения, а его деградация: «Я уже давно пишу про Т-14 «Армата», регулярно подмечая её недостатки и отмечая слабые стороны, но то, что я увидел сегодня...».

«Когда эти дятлы в конце 1980-х решили провести глубокую модернизацию Т-72Б, у них получился дефективный Т-90. Они умудрились испоганить даже тот задел, который им остался от СССР. Когда они вообще попытались создать новый танк, по проектам, доставшимся от СССР, у них получилось полнейшее убожество - «Армата», - добавил Коваленко.

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