В недоумениях и Кремль 2 Александр Невзоров

23.09.2023, 15:09

4,362

Все политические конструкции могут разом «гикнуться».

Марин Ле Пен может схлопотать постыдную «десяточку» за банальные махинации с выборными фондами.

Прокуратура Парижа уже предъявила Маринше и ее 27 подельникам официальное обвинение.

Марин плачет и «посыпает голову пеплом».

(В нынешних условиях это не просто. Курение везде запрещено и пепельницы исчезли из присутственных мест. Пепел в дефиците).

Объяснить свое жульничанье следователям, мадам Ле Пен пока не может.

Она и сама в растерянности.

«Lepre demoniaque» (бес попутал), утверждает Марин.

В недоумениях и Кремль. Он исправно качал в Мариншину партию столько евро, чтобы никакой необходимости воровать средства ЕС не возникало. И - «вот те нате, Пен в томате».

Если мадам посадят, то разом гикнутся все пророссийские политические конструкции во Франции.

Александр Невзоров, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».