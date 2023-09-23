В недоумениях и Кремль2
- Александр Невзоров
- 23.09.2023, 15:09
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Все политические конструкции могут разом «гикнуться».
Марин Ле Пен может схлопотать постыдную «десяточку» за банальные махинации с выборными фондами.
Прокуратура Парижа уже предъявила Маринше и ее 27 подельникам официальное обвинение.
Марин плачет и «посыпает голову пеплом».
(В нынешних условиях это не просто. Курение везде запрещено и пепельницы исчезли из присутственных мест. Пепел в дефиците).
Объяснить свое жульничанье следователям, мадам Ле Пен пока не может.
Она и сама в растерянности.
«Lepre demoniaque» (бес попутал), утверждает Марин.
В недоумениях и Кремль. Он исправно качал в Мариншину партию столько евро, чтобы никакой необходимости воровать средства ЕС не возникало. И - «вот те нате, Пен в томате».
Если мадам посадят, то разом гикнутся все пророссийские политические конструкции во Франции.
Александр Невзоров, t.me