FT: США решили передать ATACMS Украине еще до визита Зеленского 2 23.09.2023, 15:23

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Но есть нюанс.

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена приняла решение передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS еще до визита лидера Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Financial Times.

Согласно данным источников издания, Белый дом принял решение не объявлять о передаче публично, чтобы не давать подсказки россиянам, а также не побудить террористов переместить свои линии снабжения дальше от линии фронта.

Когда ожидать ракеты?

Отмечается, что ракеты поступят в Украину уже в ближайшее время, впрочем, пока в небольших количествах.

По словам собеседника издания, США пришлют версию ATACMS, которая вооружена кассетными боеприпасами, а не одной боеголовкой. Это должно успокоить некоторых чиновников Штатов, которые считают, что поставка с одной боеголовкой якобы исчерпает американские запасы.

ATACMS для Украины

Западные СМИ ранее заявляли о том, что вопрос передачи дальнобойных ATACMS сдвинулся с мертвой точки. В Сенате Соединенных штатов Америки призвали Джо Байдена передать нашей стране ракеты, впрочем, Белый дом был сдержан в своих заявлениях. Там утверждают о продолжении дискуссий относительно передачи снарядов.

Как писало NBC News, во время встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена, последний сообщил лидеру Украины о том, что Штаты предоставят небольшое количество ракет ATACMS. Впрочем, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не смогла подтвердить эту информацию.

Согласно данным The Washington Post, Украина может получить ракеты ATACMS, которые вооружены кассетными боеприпасами, а не одной боеголовкой.

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