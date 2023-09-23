В Минск везут iPhone 15, но с ценами происходит что-то странное 1 23.09.2023, 15:26

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Стало известно, во сколько оценивают модный гаджет из первых партий.

Сразу несколько продавцов рассказали Tochka.by, что в Минск везут последнюю модель iPhone. Телефоны популярного бренда должны поступить в продажу со дня на день.

Правда, сколько придется выложить, чтобы стать обладателем телефона из линейки iPhone 15, сказать сложно. Даже несмотря на то, что некоторые магазины уже выставили цены, поверить в них, мягко говоря, сложно.

Так, кто-то предлагает приобрести iPhone 15 Pro Max за Br100 тысяч. Мы такому раскладу удивились и решили уточнить, не баг ли это.

«Нет, ориентировочная цена», – объяснил продавец, видимо, желая таким образом подогреть интерес к «свеженькому» гаджету.

Он добавил: сколько будет стоить новый iPhone в Беларуси, пока говорить рано. Это станет ясно, когда телефон привезут в наши магазины. Кстати, приехать «яблоко» должно буквально завтра, 23 сентября. Причем в достаточном количестве, уточнил продавец.

Скорое появление iPhone в Минске подтвердил и представитель другой компании. Правда, сроки охарактеризовал расплывчато: «со дня на день». К тому же едет в магазин небольшая партия: буквально несколько единиц.

Фанатам Apple стоит учесть и то, что некоторые белорусские сайты будут предлагать телефон американской версии, то есть без физической sim-карты, только с eSIM.

К тому же в первые недели продаж цену на Apple 15 Pro max с 512 Гб памяти ожидают крайнее высокую: около $4500 (Br14,7 тысячи). Далее она может стремительно падать, а модельный ряд – расширяться. Так, сейчас в магазин везут телефоны буквально в нескольких цветах: Natural Titanium и White Titanium.

Далее стоимость iPhone может снизиться до $2000 (Br6500).

Но и эту сумму в известном "яблочникам" магазине назвали завышенной. Так, приезд новой линейки Apple здесь анонсировали на следующую неделю, а цены на модель Pro – в $1500-$2000 (менее Br4900- Br6500), к концу же месяца прогнозируют снижение до $800-$900 (менее Br2600- Br2900).

Купить новенький телефон предлагают и на одной из популярных онлайн-площадок. Правда, по предзаказу, доставить обещают в течение 20 дней. Цена на iPhone 15 Pro Max на 256 Гб установилась здесь на уровне в Br5400.

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