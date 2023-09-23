Буданов: Путин снова расстроится
- 23.09.2023, 15:53
Удары по Крымскому мосту будут продолжаться регулярно.
Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал, что удары по Крымскому мосту будут продолжаться регулярно.
Как отметил Буданов в интервью изданию TheDrive, атаки на мост будут продолжаться и закончатся его уничтожением.
«Вопрос не в том, будем мы атаковать или не будем. Мы делаем это регулярно, поэтому мы закончим. Это только вопрос времени», - сказал он об атаках по мосту.
На уточняющий вопрос интервьюера, какой будет реакция диктатора Владимира Путина, шеф украинской разведки ответил: «А что сделает Путин? Он снова расстроится. Что он может сделать?»