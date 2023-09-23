Буданов: Путин снова расстроится 23.09.2023, 15:53

Удары по Крымскому мосту будут продолжаться регулярно.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал, что удары по Крымскому мосту будут продолжаться регулярно.

Как отметил Буданов в интервью изданию TheDrive, атаки на мост будут продолжаться и закончатся его уничтожением.

«Вопрос не в том, будем мы атаковать или не будем. Мы делаем это регулярно, поэтому мы закончим. Это только вопрос времени», - сказал он об атаках по мосту.

На уточняющий вопрос интервьюера, какой будет реакция диктатора Владимира Путина, шеф украинской разведки ответил: «А что сделает Путин? Он снова расстроится. Что он может сделать?»

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