Лимиты беспошлинного ввоза товаров в Беларусь уменьшатся 1 23.09.2023, 16:03

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Уже с 1 октября.

В Беларуси лимиты на беспошлинный ввоз товаров уменьшат до 500 евро с 1 октября 2023 года. Информация размещена на официальном сайте Государственного таможенного комитета.

Сообщается, что до 1 октября 2023 года в наземных пунктах пропуска установлены лимиты в размере, эквивалентном, 1000 евро и весом не более 31 килограмма. Кроме того, указано, что уже с 1 октября будут действовать следующие лимиты: сумма, эквивалентная 500 евро, а вес – не более 25 килограммов.

На официальном сайте указано, что в случае пересечения границы на самолете, то лимиты останутся прежними – сумма, эквивалентной 10 тысячам евро. Что касается веса, то он составляет 50 килограммов. Лимиты на алкоголь останутся прежними – 3 литра на человека.

В ГТК сообщили, что изменения затронут и международные посылки. С 1 октября 2023 года установлен лимиты в 200 евро и вес 31 килограмм.

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