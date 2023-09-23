В Чечне из школ изъяли весь тираж нового учебника по истории России8
- 23.09.2023, 16:13
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Автор учебника — помощник Путина.
В Чечне из школ изъяли весь тираж нового учебника по истории России, написанного помощником Путина Владимиром Мединским.
Об этом написал в своем Telegram-канале председатель регионального парламента Магомед Даудов.
Спикер отметил, что «обновленный учебник истории России для 10-11 классов вызвал волну возмущения среди представителей репрессированных в СССР народов».
«Благо, в нашей стране непозволительно оскорблять народы. Тем более народы, чьи представители внесли неоценимый вклад в укрепление государственности и защиту интересов Родины», — добавил автор публикации.