Реальность наступает путинской России на пятки 1 Михаил Подоляк

23.09.2023, 16:25

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Михаил Подоляк

Крым обязательно будет демилитаризован и освобожден.

«Все ракеты были сбиты российской системой ПВО. Но штаб ЧФ в Крыму был уничтожен. Пострадавших в результате атаки нет. Но некоторые военнослужащие пропали без вести». Заявления минобороны России являются доказательством глубокой порочности российской системы: на путь агрессии и военных преступлений встают люди, которые в других обстоятельствах, в другом обществе могли бы быть стендап-комиками. Хотя чему удивляться, если даже министерство обороны в этой фантасмагорической стране на самом деле является министерством нападений?

Путинская Россия – это царство кривых зеркал и пузырь давно устаревших мифов, существующий исключительно на страхе перед западными обществами и эмоциональной памяти об ужастиках холодной войны, паразитирующих на бренде СССР.

Но реальность неумолимо наступает на пятки. Крым обязательно будет демилитаризован и освобожден. Торговые суда вернутся в Черное море. А российские военные корабли со временем займут достойное место, превратившись в культовый подводный музей для дайверов, который будет привлекать туристов со всего мира. В свободный украинский Крым.

Михаил Подоляк, Twitter

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