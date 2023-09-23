Ученые: Отсутствие мозга не мешает медузам учиться 3 23.09.2023, 16:35

Эти животные могут запоминать удачные и неудачные маневры.

Международная группа ученых из Дании и Германии установила, что карибские медузы способны обучаться на гораздо более сложном уровне, чем считалось прежде. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology.

Медузы существуют на Земле более 500 млн лет, однако их всегда считали простыми существами с ограниченными возможностями к обучению, поскольку у медуз нет централизованного мозга, а в их организме всего лишь тысяча нервных клеток. Для сравнения, мозг человека содержит 86 млрд нейронов.

Ученые изучили поведение медузы Tripedalia Cysophora, живущей в мангровых болотах стран Карибского бассейна. Животные ориентируются в подводном лабиринте корней с помощью 24 глаз, различающих контрастность среды. Оказалось, что медузы способны оценивать окружающие их контрасты и запоминать удачные и неудачные маневры, повышая эффективность своего передвижения. Несмотря на отсутствие мозга, медузы учатся так же быстро, как плодовые мухи и мыши.

Результаты новых исследований расходятся с предыдущими научными представлениями о том, на что способны животные с простой нервной системой. Если ученым удастся точно определить механизмы обучения медуз, следующим шагом будет выяснить, применимо ли это к другим животным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».