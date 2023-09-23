закрыть
23 сентября 2023, суббота, 17:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Москве приготовиться

1
  • Александр Кушнарь
  • 23.09.2023, 17:03
  • 3,022
Москве приготовиться

Севастополь как демонстрация потенциала.

Ударом по штабу ЧМ в украинском Севастополе ВСУ показали свой потенциал ударов по Москве. Теперь, я думаю, все понимают, что российскую столицу защищает не ПВО, а благосклонность Байдена и европейских лидеров, которые, как известно, «не свергают режим Путина», «не вмешиваются в дела другого государства», «не хотят разгрома России», а вместо этого занимаются «сдерживанием».

Кого они «сдерживают» на 20-й месяц войны, я так и не понял. Выродков, которые выгнали из Украины 10 миллионов украинцев и убивших десятки тысяч?

Однако надо помнить и том, что у Украины есть теперь и собственные ракеты, способные добираться до дальних целей с обходом ПВО, так что время, когда жители омерзительной российской столицы начнут чувствовать себя менее уверенно, близится.

Александр Кушнарь, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Уроки Гаравского
Уроки Гаравского Ирина Халип
Цикл замкнулся
Цикл замкнулся Владимир Пастухов
Герасимов в отчаянии
Герасимов в отчаянии Том Купер
Россия ждет главного сообщения
Россия ждет главного сообщения Эль Мюрид