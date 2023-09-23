Москве приготовиться 1 Александр Кушнарь

23.09.2023, 17:03

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Севастополь как демонстрация потенциала.

Ударом по штабу ЧМ в украинском Севастополе ВСУ показали свой потенциал ударов по Москве. Теперь, я думаю, все понимают, что российскую столицу защищает не ПВО, а благосклонность Байдена и европейских лидеров, которые, как известно, «не свергают режим Путина», «не вмешиваются в дела другого государства», «не хотят разгрома России», а вместо этого занимаются «сдерживанием».

Кого они «сдерживают» на 20-й месяц войны, я так и не понял. Выродков, которые выгнали из Украины 10 миллионов украинцев и убивших десятки тысяч?

Однако надо помнить и том, что у Украины есть теперь и собственные ракеты, способные добираться до дальних целей с обходом ПВО, так что время, когда жители омерзительной российской столицы начнут чувствовать себя менее уверенно, близится.

Александр Кушнарь, «Фейсбук»

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