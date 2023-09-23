В Минске и Марьиной Горке 22 сентября побили температурные рекорды, которые держались 99 лет 23.09.2023, 17:10

Кроме того, переписано пять рекордов 44-летней давности.

В Минске и Марьиной Горке обновлены максимумы дня, которые держались с 1924 года: соответственно 26,1 градуса против 24 и 26,6 против 25,7, следует из анализа данных Белгидромета, проведенного телеграм-каналом «Позірк».

Кроме того, переписано пять рекордов 44-летней давности: в Барановичах (25,7 против 24,8 градуса, 1979 год), Лепеле (25,9 против 23,3), Новогрудке (25,2 против 23,2), Пружанах (26,9 против 25,1) и Сенно (24,9 против 24).

Первые температурные рекорды этой осени были зафиксированы 12 сентября. За прошедшие полторы недели переписано 75 локальных исторических максимумов.

23 сентября Белгидромет прогнозировал от 23 до 29 градусов тепла. Рекорд дня — 30 градусов в 2003 году на метеостанции «Полесской».

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