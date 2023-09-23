Украинский военный эксперт: Сейчас у ФСБ есть головная боль 23.09.2023, 17:47

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Почему именно по штабу ЧФ РФ был нанесен удар ВСУ?

Военный эксперт, сотрудник СБУ 2004-2015 гг. Иван Ступак отметил, что в штабе ЧФ РФ хранились документы под грифом «Секретно».

Об этом он сказал в эфире телеканала «Эспресо».

«Это место, где хранится большое количество секретных документов российского Черноморского флота. Там хранились документы под грифом «Секретно» особой важности и множество разнообразных планов - мобилизационные планы, планы по нанесению ракетных ударов по Украине. Эти документы хранятся в отдельных комнатах. Сейчас у ФСБ есть головная боль, как сделать так, чтобы эти документы не разлетелись. Чтобы посторонние люди не получили доступ к этим материалам, а потом не передали украинцам», - пояснил Ступак.

По его словам, также большое количество магистралей связи было расположено в здании штаба ЧФ РФ.

«Это конспиративная защищенная связь. Сейчас возможность связываться с Москвой по получению задач ограничена. Неизвестно, имеет ли такую возможность запасной командный пункт? Россиянам придется пользоваться мессенджерами или сотовой связью. И это упрощает нам и западным партнерам возможность перехвата информации по этим каналам связи», - подчеркнул Ступак.

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