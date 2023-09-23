Ученые улучшили память стареющих мышей с помощью кофе 23.09.2023, 17:56

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Cодержащийся в кофе тригонеллин улучшает когнитивные функции.

Японские ученые из Цукубского университета выяснили, что содержащийся в кофе растительный алкалоид тригонеллин (ТГ) стимулирует мозговые функции, связанные с памятью и пространственным мышлением. Это показали эксперименты на мышах с ускоренным старением. Исследование опубликовано в научном журнале GeroScience.

Специалисты кормили ТГ стареющих лабораторных мышей в течение 30 дней, а затем запустили грызунов в водный лабиринт Морриса (небольшой бассейн со скрытой под водой платформой). Оказалось, что получавшие тригонеллин животные находили спасительный островок быстрее, чем мыши, которым не давали вещество.

Ученые проанализировали гиппокамп (область мозга, отвечающую за кратковременную память) подопытных мышей, чтобы изучить основные молекулярные механизмы.

Они обнаружили, что ТГ существенно повлияли на сигнальные пути, связанные с развитием нервной системы, функциями митохондрий, воспалением и высвобождением нейротрансмиттеров. Тригонеллин подавлял нейровоспаление, а также ускорял передачу дофамина, норадреналина и серотонина, устраняя возникающие при старении когнитивные нарушения.

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