Украинская тяжелая артиллерия устраивает ад россиянам под Бахмутом 2 23.09.2023, 18:04

3,268

Урон оккупантам наносят польские Krab и американская самоходная гаубица M109.

Тяжелое вооружение, которое поставляет Запад, наносит значительный урон линиям обороны противника в ожесточенных боях под Бахмутом, рассказали украинские бойцы Reuters.

Как отметил один из командиров подразделения, ВСУ «очень полагаются» на тяжелую артиллерию, в том числе на польские орудия Krab и американскую самоходную гаубицу M109. Он отметил, что даже одно орудие может полностью перевернуть ситуацию, ведь с помощью одного такого орудия можно остановить атаку.

«Главное — целиться туда, куда нужно. Они (россияне) ненавидят нашу технику. Это то, что мы получаем из наших перехватов. Мы слышим, что продолжаем их мучить, а они продолжают задаваться вопросом, сколько у нас осталось боеприпасов», — отметил боец.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».