«Черный лебедь» для путинской России 2 Виталий Гинзбург

23.09.2023, 18:20

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Кремль уходит из Кавказа.

События в Карабахе и вокруг него активно комментируются, но при этом все можно описать в двух категориях – понятное и непонятное.

Проще говорить о понятном.

Понятна роль России.

Во-первых, Россия, располагая всеми рычагами влияния, умышлено не захотела урегулировать этот конфликт. И дело здесь вовсе не в том, кто Путину ближе или дороже – бакинские чекисты или карабахские бандиты, которые на некоторое время взялись представлять армянский народ. Путину абсолютно ничего не стоило посадить в Москве за один стол кланы Алиева-Агаларова и Кочаряна-Карапетяна-Варданяна. Еще лет 10 назад была возможность вполне взаимовыгодно урегулировать эту проблему, подписать соглашение о разделе азербайджанской и армянской частей Карабаха и исправить ошибки Сталина при нарезании границ.

Для убеждения азербайджанской стороны у Путина есть рычаги давления на А.Агаларова и огромная азербайджанская диаспора в России.

А что касается карабахских бандитов, то всё, украденное ими у армянского народа вообще находится в России и управляется из трех зданий в радиусе 500 метров от Кремля – на Моховой, в Романовой переулке и на Маросейке.

Да и бакинские чекисты в общем-то никогда не были против, особенно пока они не инвестировали часть нефтяных денег в армию и пока верили во вторую армию мира.

И никакой Эрдоган до некоторых пор в этот конфликт не вмешивался.

Однако, несмотря на это, Россия ничего не предприняла. Прежде всего, по той простой причине, что России было невыгодно никакое радикальное изменение существующего статус-кво.

При всех недостатках и родовых пятнах, армянский народ смог первым «всадить нож в спину СССР» и в отличие от своих соседей не допустил к власти бывших партийных руководителей и обеспечил ее сменяемость.

Во-вторых, Россия всячески препятствовала любым международным усилиям в этом направлении под предлогом своей особой роли и влияния на постсоветском пространстве. И особая роль и особое влияние заключалось лишь в том, чтобы препятствовать развитию свободы и демократии в этом регионе.

При этом, все противоречия с кланом Алиева на нефтегазовом поприще и даже недопустимая с точки зрения Кремля самостоятельность в освоении ресурсов никак не поколебало единство всех региональных диктатур. Особенно после демарша армянского народа против карабахских бандитов.

Итог здесь понятен. Россия бесславно завершила свое двухсотлетнее колониальное присутствие на Кавказе. Уход России с Закавказья в любом случае – это благо для его народов и шанс на последующее развитие. Это также «черный лебедь» для путинской России и шанс для ее народов и регионов.

Понятна роль Азербайджана. Азербайджан воспользовался ситуацией для укрепления алиевской диктатуры.

Обращение Алиева к народу по случаю маленькой победоносной войны никого не должно ввести в заблуждение. Ни о каких свободах и правах для армянского населения Карабаха речь не идет. Хотя бы в силу отсутствия таковых у народа самого Азербайджана. Более того, сам текст этого обращения свидетельствует о том, что несмотря на образование И.Алиева, полученное в МГИМО, в нем нет и намека на дипломатию. Следовательно, никакого решения проблемы Карабаха нет.

Армянское население Карабаха подверглось государственному террору и его права на самоопределение нарушены. Тем более что они ни в коем случае не менее обоснованы, чем права косовских албанцев.

Понятна роль Эрдогана. Он тоже пытается реализовать сиюминутные интересы в интересах своей диктатуры, которая базируется на хромающей турецкой экономике и уже в силу этого не переживет его. Тем более, что турецкое общество, даже находясь под давлением диктатора проявляет достойное сопротивление.

Но что в таком случае непонятно?

Во-первых, непонятно каким образом древний и талантливый армянский народ так бездарно потерял свое преимущество и прежде всего международную поддержку, которой он располагал на протяжении многих лет.

Во-вторых, непонятно почему армянский народ, располагая поддержкой мировой армянской диаспоры не смог сразу выйти из под влияния России, которая ничем и никогда не могла ему помочь.

И, в-третьих, непонятна реакция Запада, который пока не принимает никаких существенных мер воздействия против алиевской диктатуры.

Очевидно, что здесь много вопросов.

Алиеву удалось прислониться к светлой стороне истории в ряде важных вопросов. И совершенно не очевидно, что лучше – азербайджанская диктатура или азербайджанская «демократия». И только поддержка как армянского, так и грузинского народов в их стремлении к демократии может способствовать стабильности и процветанию в этом регионе. Тем более, что Россия располагает здесь весьма ограниченными возможностями препятствовать этому.

Виталий Гинзбург, kasparov.ru

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