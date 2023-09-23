«Проблемы с урожаем делают Дожинки-2023 праздником со слезами на глазах» 3 23.09.2023, 18:22

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Какие отрасли в Беларуси растут, а какие продолжают падать.

Белстат подсчитал показатели валового внутреннего продукта за восемь месяцев 2023 года. Новости обнадеживающие — ВВП увеличился уже на 3,1% к аналогичному периоду прошлого года. Месяцем ранее рост составлял 2,9%, пишет проект «Нашы грошы».

Он похож на восстановительный, но слишком много нюансов говорят, что все далеко не так благополучно, как должно быть при здоровом росте экономики. Чтобы разобраться, рассмотрим динамику ключевых отраслей.

Общая картина, формирующая рост беларуской экономики в текущем году, кардинально отличается от прошлогодней. С одной стороны, мы видим уверенных лидеров, которые являются драйверами развития: промышленность, торговля и строительство. С другой, из числа аутсайдеров не могут выйти транспорт и ИТ. А сельское хозяйство споткнулось о низкий урожай текущего года и уходит в зону отрицательного роста.

Сфера сельского хозяйства, которая по итогам июля показывала рост на 3,3% к аналогичному периоду прошлого года, в августе упала на 3,2%. Проблемы с урожаем делают Дожинки-2023 праздником со слезами на глазах. Без хлеба Беларусь, безусловно, не останется, только печь его будут в том числе за счет срочно закупленного российского зерна.

Горнодобывающая промышленность по итогам восьми месяцев сохранила рост на отметке 4,3%. Вероятно, все еще сказывается улучшение с поставками на экспорт удобрений и восстановление их производства.

Однако, тот факт, что темпы роста невелики, говорит об ограниченном восстановлении и о достижении пределов возможностей экспорта при логистике в текущих условиях.

За восстановительный тренд беларуского ВВП в текущем году нужно благодарить сферу промышленности. Обрабатывающая промышленность, формируя порядка четверти экономики, за восемь месяцев выросла на 9,6% к январю-августу 2022 года.

Это максимальная величина прироста среди ключевых отраслей экономики Беларуси в текущем году. Если в августе прошлого года эта сфера испытывала спад на 7,9%, то сегодня можно говорить о том, что она смогла не только выйти из ямы прошлого года, но и немного прирасти.

Однако, по мере снижения эффекта низкой базы (а август прошлого года был самой низкой точкой падения данной сферы в 2022 году), показатели текущего года ближе к декабрю будут все менее радужными.

Строительную сферу можно с уверенностью назвать главным бенефициаром той модели восстановительного роста, которую избрало правительство. Сейчас рост за восемь месяцев текущего года здесь составил 8,7%. Таких темпов стройка не видела давно. Однако, за показателями скрывается два важных момента, несколько сбивающих пафос.

Во-первых, в прошлом году за восемь месяцев сфера строительства демонстрировала падение на 12,6% к январю-августу 2021 года. Следовательно, рост текущего года не компенсирует этот провал.

Во-вторых, источники роста строительства в текущем году — государственные инвестиции и кредитные ресурсы.

С учетом того, что и в лучшее время в строительстве эффективных инвестпроектов было крайне мало, а госинвестиции больше походили на поддержку по модели беларуского сельского хозяйства, об импульсе, который могла бы дать стройка для поддержки экономки, пока говорить не приходится. И по всей видимости — не придется.

Сфера торговли по итогам августа показала рост в 8,6% к итогам восьми месяцев прошлого года. Месяцем ранее рост был в 6,6%. Позитивная динамика торговли сейчас обеспечивается высокой заработной платой, низкой инфляций и ростом спроса в России. Однако, если обратить внимание на глубину спада прошлого года в аналогичный период (-10,9%), то становится очевидным, что о полноценном восстановлении сферы речь не идет.

Транспортная сфера за январь-август 2023 года осталась в зоне спада в размере 2,8% к аналогичному периоду прошлого года. Если учесть, что в августе прошлого года спад к 2021 году был в размере 9,7%, то выходит, что дна кризиса транспортная сфера еще не достигла.

На фоне очередных новостей о закрытии погранпереходов, на этот раз с Латвией, позитивных сигналов для роста в сфере транспорта пока не наблюдается.

Сфера ИТ, еще недавно гордость и флагман инновационного развития беларуской экономики, по итогам января-августа 2023 года упала на 15,8%.

С учетом затухающего роста в аналогичный период прошлого года можно сказать, что сфера крайне быстро прощается с накопленными за последние годы достижениями, и все ближе к тому состоянию, с которого беларуское ИТ-чудо начинало свою историю успеха.

Сферы электроэнергетики, водоснабжения демонстрируют разнонаправленную динамику, что неожиданно на фоне роста в стройке и промышленности. К тому же динамика отдельно в сфере энергетики не показывает положительного эффекта БелАЭС. А ведь идут разговоры о строительстве второй станции.

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