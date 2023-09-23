закрыть
23 сентября 2023, суббота, 19:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Киев призвал украинцев выехать из Крыма

4
  • 23.09.2023, 18:30
  • 4,056
Киев призвал украинцев выехать из Крыма

Переждать операцию по освобождению лучше на подконтрольных территориях.

Украинцам следует выехать из захваченного Россией Крыма на время операции по освобождению полуострова. Ситуацию лучше переждать на подконтрольных Киеву территориях или в третьих странах. Об этом заявила вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

В своем Telegram-канале в субботу, 23 сентября, она написала о том, что украинцам по возможности нужно покинуть оккупированный Крым. Переждать операцию по освобождению полуострова лучше на подконтрольных Киеву территориях или в третьих странах.

«В очередной раз прошу украинцев по возможности уехать из Крыма. Переждать деоккупацию полуострова на подконтрольной территории или в третьих странах», — подчеркнула Ирина Верещук.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Уроки Гаравского
Уроки Гаравского Ирина Халип
Цикл замкнулся
Цикл замкнулся Владимир Пастухов
Герасимов в отчаянии
Герасимов в отчаянии Том Купер
Россия ждет главного сообщения
Россия ждет главного сообщения Эль Мюрид