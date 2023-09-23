Киев призвал украинцев выехать из Крыма

Киев призвал украинцев выехать из Крыма4
- 23.09.2023, 18:30
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Переждать операцию по освобождению лучше на подконтрольных территориях.
Украинцам следует выехать из захваченного Россией Крыма на время операции по освобождению полуострова. Ситуацию лучше переждать на подконтрольных Киеву территориях или в третьих странах. Об этом заявила вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
В своем Telegram-канале в субботу, 23 сентября, она написала о том, что украинцам по возможности нужно покинуть оккупированный Крым. Переждать операцию по освобождению полуострова лучше на подконтрольных Киеву территориях или в третьих странах.
«В очередной раз прошу украинцев по возможности уехать из Крыма. Переждать деоккупацию полуострова на подконтрольной территории или в третьих странах», — подчеркнула Ирина Верещук.