Украинский генерал: Токмак — это план минимум 23.09.2023, 18:47

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Тарнавский рассказал о перспективах наступления ВСУ.

Масштабный прорыв контрнаступления ВСУ начнется после того, как Силы обороны деоккупируют Токмак в Запорожской области.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский в интервью CNN.

Он также подчеркнул, что Токмак являются целью-минимум для украинских военнослужащих.

«Токмак — это цель-минимум. Общая цель — добраться до наших государственных границ», — заявил Тарнавский.

Тарнавский добавил, что на Мелитопольском направлении украинских военнослужащие продолжают осуществлять контрнаступательные действия.

По словам командующего, большой прорыв ВСУ в этом контрнаступлении произойдет после Токмака. Он добавил, что сейчас россияне полагаются на глубину своей линии обороны там.

17 сентября в британской разведке сообщили, что российские войска, вероятно, усилили свою оборону вокруг оккупированного города Токмак Запорожской области, который расположен примерно в 16 км от нынешней линии фронта.

Там отмечают, что усиление обороны города, вероятно, указывает на растущую обеспокоенность России относительно тактического прорыва Украины на первую главную оборонительную линию на севере Запорожской области.

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