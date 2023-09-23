Украинский генерал: Токмак — это план минимум
- 23.09.2023, 18:47
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Тарнавский рассказал о перспективах наступления ВСУ.
Масштабный прорыв контрнаступления ВСУ начнется после того, как Силы обороны деоккупируют Токмак в Запорожской области.
Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский в интервью CNN.
Он также подчеркнул, что Токмак являются целью-минимум для украинских военнослужащих.
«Токмак — это цель-минимум. Общая цель — добраться до наших государственных границ», — заявил Тарнавский.
Тарнавский добавил, что на Мелитопольском направлении украинских военнослужащие продолжают осуществлять контрнаступательные действия.
По словам командующего, большой прорыв ВСУ в этом контрнаступлении произойдет после Токмака. Он добавил, что сейчас россияне полагаются на глубину своей линии обороны там.
17 сентября в британской разведке сообщили, что российские войска, вероятно, усилили свою оборону вокруг оккупированного города Токмак Запорожской области, который расположен примерно в 16 км от нынешней линии фронта.
Там отмечают, что усиление обороны города, вероятно, указывает на растущую обеспокоенность России относительно тактического прорыва Украины на первую главную оборонительную линию на севере Запорожской области.