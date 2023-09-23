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Дрессировка России

  • Виктор Небоженко
  • 23.09.2023, 19:11
Дрессировка России

России лучше сейчас, до конца года, самостоятельно закончить войну.

Кремль страшно боялся возникновения «второго фронта», кроме российско-украинской войны, которая пожирает все силы путинской России. Поэтому Россия стала сдавать свои позиции в Сирии и Иране – Китаю, на Южном Кавказе – Турции.

Вся российская пропаганда выдает это геополитическое поражение Кремля как проявления победы и мудрости президента Путина.

Теперь, когда путинская Россия легко сдала Карабах и Армению альянсу Турция – Азербайджан, Кремлю будет легче «вернуть» Крым и Донбасс Украине. России лучше сейчас, до конца года, самостоятельно закончить войну и вывести свои войскам с территории Украины, чем получить в недалеком времени неустранимые проблемы для будущего российского государства.

Виктор Небоженко, «Фейсбук»

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