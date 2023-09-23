В Беларуси снизили минимальный возраст для занятий некоторыми видами спорта 23.09.2023, 19:22

Теперь заниматься фристайлом и бейсболом можно с 6 лет

В Беларуси снизили минимальный возраст, с которого можно заниматься некоторыми видами спорта. Соответствующее постановление Минспорта и Минздрава опубликовано на Национальном правовом портале.

Теперь заниматься фристайлом и бейсболом можно с 6 лет (ранее — с 7), греко-римской борьбой, водным поло и триатлоном — с 8 лет (ранее с 9 лет), современным пятиборьем и шорт-треком — с 7 лет (ранее с 8 лет).

Также снижен минимальный возраст для девочек, которые хотят заниматься тяжелой атлетикой — теперь это можно делать с 11 лет (ранее — с 13 лет).

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