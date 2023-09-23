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Исторические приключения Мединского в горах Чечни

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  • Telegram-канал «СерпомПО»
  • 23.09.2023, 19:36
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Исторические приключения Мединского в горах Чечни

Что из себя представляет российское начальство.

Магомед Даудов, спикер парламента Чечни, объявил, что Кадыров распорядился изъять из чеченских школ учебник истории под редакцией Мединского. Тот самый, в котором славится «спецоперация».

Не устроил раздел о депортации чеченцев Сталиным. Перепуганный Мединский пояснил, что списал раздел о депортации из старых учебников. Каких именно, мифолог не указал.

По словам Даудова, Мединский и соавторы перепишут главу о депортации чеченцев, для чего «федеральными властями» создана рабочая группа.

То есть, представьте, что из себя представляет российское начальство. С помпой утверждает учебник-халтуру, пихает его в школы, печатает. И по окрику от кадыровских, что-то там собирается переписывать.

Раз так, у нас тоже есть предложение – убирайте из учебника истории все, что касается современности, включая спецоперацию. Это ещё не история. Придёт конец, так сказать, новый «Нюрнбергский эпилог», тогда и можно будет описать.

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