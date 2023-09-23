ВСУ вытесняют россиян и закрепляются в районе Вербового 3 23.09.2023, 19:54

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Есть продвижение.

Украинские военные продолжают наступать на юге и востоке. В частности, в районе Вербового Запорожской области Силы обороны вытесняют россиян с занимаемых позиций и закрепляются на новых рубежах.

Как сообщает Генштаб ВСУ, сейчас оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Так, на Лиманском направлении ВСУ успешно отбили атаку российских оккупантов в районе Белогоровки Луганской области, а на Марьинском - 9 атак врага в районах Марьинки и Победы Донецкой области.

Кроме того, на Бахмутском направлении россияне пытались восстановить утраченное положение в районе Клещеевки Донецкой области, однако это им не удалось. Зато оккупанты нанесли авиационный удар в районе этого населенного пункта.

В то же время, на Авдеевском направлении украинские защитники и защитницы сейчас успешно держат оборону на занятых рубежах.

Сейчас Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, а также наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском. Там ВСУ наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, а также истощают россиян вдоль всей линии фронта.

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