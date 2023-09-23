Зеленский в Люблине наградил польских волонтеров 23.09.2023, 20:40

Президент Украины поблагодарил Польшу.

Президент Украины Владимир Зеленский, возвращаясь в Украину после визита в США и Канаду, остановился в Люблине. Там он наградил польских волонтеров, которые помогают Украине, пишет New Voice.

Зеленский вручил государственные награды двум гражданам Польши — журналистке Бьянке Залевской, которая с 2014 года освещала войну РФ против Украины, а после ранения занялась волонтерской деятельностью, и медику-волонтеру Дамиану Дуде, который с командой спасал украинских защитников в Бахмуте, Соледаре и на юге, а также основал фонд для закупки медикаментов и центр для подготовки боевых медиков.

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