На Комаровку вернулось лето: много клубники и черешни 23.09.2023, 20:50

Что почем на минском рынке.

Черешня, клубника, поречка — ощущение, что на Комаровку вернулось лето. Агентство «Минск-Новости» рассказывает о последних ценах на рынке — посмотрите, что почем.

Черешня в конце сентября стоит 42 рубля за килограмм. Поречку (красную смородину) можно взять по 5 рублей за упаковку (навскидку, граммов 150−200). Если смородина очень точечно представлена, то клубники прямо много — от 8 до 25 рублей за килограмм.

Голубика стоит до 70 рублей за килограмм. Средняя цена на нее — не меньше 20 рублей. Местами — за полкило. Клюква в среднем стоит от 10 до 12 рублей за кило.

Боровик польский (из-под Логойска) можно купить по цене 9,90 за килограмм. Рядом — боровик обычный. Стоит он уже 40 рублей за килограмм. кило. Немного далее — боровик белый (так написано на ценнике). Он отличается нежным кремовым оттенком, компактными размерами и… стоимостью. За кило придется выложить 60 рублей.

Подосиновики можно найти как за 9.90 рубля, так и за 30 рублей. Дешевле те, что размером больше.

Средняя цена на яблоки — 3 рубля за кило. Если хотите белый налив, придется выложить 5,50 рубля. Груша стоит от 2,5 до 5,5 рубля за кило местная, и 12−25 — импортная.

Виноград кишмиш стоит от 5,50 до 18 рублей за килограмм, есть и за 25−30 рублей.

Нектарины и персики потихоньку сдают в количестве. Первые стоят от 4,5 рубля за кило, вторые — от 6,9. Абрикосы на Комаровке продаются по цене от 6,5 до 15 рублей за килограмм. Опционально встречаются и по 30−60 рублей за кило.

Помидоры на рынке можно найти от 2,5 до 10 рублей за килограмм. Есть варианты и за 1,49 рубля, и за 45. Огурцы — от 2,5 до 10 рублей за кило, перец — от 2,5 до 6,5 рубля, баклажан — от 2 до 5 рублей.

Грецкие орехи на Комаровке отдают за 10 рублей/килограмм. Кило картофеля стоит от 90 копеек до 1,5 рубля.

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