Пушки вместо масла 3 Эль Мюрид

23.09.2023, 21:08

3,828

Расходы на армию впервые в истории России превысят расходы на социальную политику.

Вражеская «Дойче Велле» со ссылкой на недружественный Блумберг сообщила следующее:

«…Власти России намерены в 2024 году увеличить расходы на оборону с нынешних 3,9% до 6% ВВП, сообщило в пятницу, 22 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на копии проектов бюджетных планов. В абсолютном выражении расходы на оборону увеличатся с 6,4 трлн до 10,8 трлн рублей. Агентство напоминает, что в 2021 году расходы Кремля на оборону составляли 3,6 трлн рублей.

Примечательно, что на социальную политику в предстоящем году планируется израсходовать 7,5 трлн рублей (в 2023 году - 6,5 трлн). Тем самым, как отмечает Telegram-канал Faridaily, в 2024 году расходы на армию впервые в истории России превысят расходы по статье «Социальная политика», к которой относятся пенсии, пособия и прочие социальные выплаты…»

Это называется «пушки вместо масла». Один талантливый политик мирового уровня уже проводил такую политику. Закончил, правда, не очень хорошо - ровик возле бункера и две канистры с бензином. Но начиналось-то хорошо!

Здесь возникает один вполне логичный вопрос. Если у российских руководителей не получается устроить мирную жизнь для страны (ну, там ручки из ж**ки, мозгов маловато и всё такое), то с чего бы можно предположить, что в войну у них получится лучше? Ручки обратно к плечикам прирастут? Мозгов прибавится? Вопрос, понятно, риторический.

В свое время наш талантливый главнокомандующий сообщил, что обстоятельства складываются так, что приходится поднимать пенсионный возраст. Денег, дескать, не хватает. Поэтому прошу отнестись с пониманием. Но вдруг выясняется, что их более чем достаточно, если речь идет о пушках и снарядах. Так зачем было врать тогда? Сказал бы сразу - нам нужны деньги, чтобы немножечко повоевать. А потому, уважаемые старики, придется вам немножечко раньше умирать. А то обременяете вы нас своим бесполезным присутствием. Одни расходы на вас.

Эль Мюрид, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».