Какой будет погода в последнюю неделю сентября? 23.09.2023, 21:23

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В Беларуси будет по-летнему тепло.

Несмотря на календарную осень, в последнюю неделю сентября в Беларуси будет по-летнему тепло и сухо. Об этом синоптик Дмитрий Рябов сообщил в программе «Метеогид». По словам синоптика, температура на неделе с 25 сентября по 1 октября по-прежнему будет превышать климатическую норму до 5 градусов, пишет «Комсомолка».

По ночам в первой половине недели будет от +7 до +12, а в четверг и пятницу ночи станут еще теплее - от +9 до +15 градусов. К выходным ночная температура понизится на два градуса, но до холодов еще далеко.

Что касается дневных температур, то днем в понедельник, 25 сентября, воздух прогреется от +17 до +22, во вторник немного потеплеет - от +20 по Витебской области до +28 по Брестской. Дальше - больше: в среду на термометрах белорусы увидят отметки от +23 до +28.

- В начале второй половины недели погода пройдет под знаком солнечного, сухого и теплого антициклона с центром над Центральными регионами России, - отметил Рябов.

Антициклон прогреет воздух в четверг до +24°C… +27°C, в пятницу станет немного прохладнее - до +23 градусов.

А вот в выходные, 30 сентября и 1 октября, резко похолодает - прохладный воздух придет с Балтийского моря.

- Днем в субботу +11 … +14 градусов, в воскресенье от +10 по Витебской области до +18 по Гродненской, - дал синоптик предварительный прогноз.