Названы самые распространенные виды мошенничества в Беларуси 23.09.2023, 22:26

Пользователей социальных сетей заманивают инвестициями на фейковых биржах.

В МВД Беларуси рассказали о том, что мошенники продолжают обманывать белорусов и рассказали о самых ходовых схемах.

Самым распространенным способом по-прежнему остается звонок в мессенджере, когда аферисты представляются сотрудниками силовых ведомств или банков. В ходе разговора жертву убеждают взять кредит и перевести деньги на якобы безопасный счет, после чего они бесследно исчезают.

Пользователей социальных сетей заманивают инвестициями на фейковых биржах. Им предлагают вложиться в криптовалюту или ценные бумаги ведущих предприятий страны и сулят баснословный заработок: вместо 4−5% годовых мошенники обещают от 10 до 30. В такой рекламе используется символика известных торговых площадок и реальных организаций.

При покупке вещей через Instagram тоже можно попасться на уловки мошенников. Они создают аккаунты интернет-магазинов, которые на первый взгляд не вызывают подозрений — много подписчиков, обновляется лента товара. Однако отличительной чертой таких магазинов является полная или частичная предоплата и цена, которая значительно ниже рыночной.

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