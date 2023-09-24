Заезжай и живи: как выглядят недорогие «двушки» с ремонтом и мебелью в Минске 24.09.2023, 11:50

Сколько придется заплатить за квартиру, не требующую ремонта?

Если постараться, найти двухкомнатную квартиру в Минске можно и за 50 тысяч долларов, и дешевле. Но квартиры, где не придется серьезно вкладываться в ремонт и можно заезжать сразу после покупки, стоят дороже. На сайте realt.by посмотрели, как выглядят бюджетные варианты из разряда «заезжай и живи». Все они стоят до 70 тысяч долларов.

Двушка на Коласа

Самый бюджетный вариант из подборки — двухкомнатная квартира на Коласа, 63, в 15 минутах от станции метро «Парк Челюскинцев». Эта двушка находится на втором этаже пятиэтажной хрущевки.

Общая площадь квартиры — 45 квадратов, жилая — 29. Кухня — 6 квадратов. Все комнаты раздельные, гостиная проходная. В гостиной стоит диван и обеденная группа.

Во второй комнате организовано спальное и рабочее место.

Вот так выглядит светлая кухня. Из техники здесь есть газовая плита, духовой шкаф, холодильник.

Кроме этого, в квартире есть гардеробная.

Санузел совмещенный. Установлена ванна. Есть стиральная машина.

Стоимость квартиры — 59 900 долларов (1 346 долларов за квадрат).

Двушка с балконом на бульваре Шевченко

Квартира в кирпичной хрущевке после капремонта. Адрес — бульвар Шевченко, 24, дом находится недалеко от пересечения бульвара Шевченко и улицы Каховской.

В квартире 43 квадратных метра общей площади, 26 из которых жилые. Кухня — 6 метров. Из техники в кухне есть посудомойка, встроенная микроволновка, холодильник, духовой шкаф и варочная панель. В кухне и прихожей на стенах венецианская штукатурка.

В гостиной стоит яркий диван, висит телевизор. Здесь же есть выход на балкон. В детской комнате два спальных места.

Санузел совмещенный. Установлена душевая кабина, есть бойлер.

Стоимость квартиры — 66 700 долларов (1 566 долларов за квадрат).

Светлая двушка на Чорного

Квартира с аккуратным приятным ремонтом на улицы Кузьмы Чорного, 17. До парка Челюскинцев 5 минут. Четвертый этаж четырехэтажной кирпичной хрущевки.

Общая площадь квартиры — 42 квадрата, жилых — 31. Кухня занимает 5 метров. Из техники есть холодильник, посудомоечная машина, плита и духовой шкаф. Ремонт в квартире выглядит стильно.

В гостиной стоит обеденный стол со стульями, диван, висит телевизор, установлен кондиционер. Есть выход на балкон.

Так выглядит детская комната.

Санузел совмещенный. Установлена ванна.

Стоимость квартиры — 68 тысяч долларов (1 608 долларов за квадрат).

Двушка на Козлова

Двухкомнатная квартира по адресу Козлова, 35. Это кирпичный дом 1967 года, капремонт был в 2006 году. Квартира находится на последнем девятом этаже.

Общая площадь квартиры — 45 квадратных метров, жилая — 28. Кухня занимает 5 метров.

Жилые комнаты — гостиная, в которой организовано рабочее место, и спальня. На полу в комнатах лежит ламинат. В гостиной есть выход на балкон.

Санузел в квартире раздельный. В ванной комнате установлена душевая кабина, есть стиральная машина.

Стоимость квартиры — 69 500 долларов (1 534 доллара за квадрат).

Евродвушка в Минск Мире

Квартира, в которой гостиная совмещена с кухней, и есть отдельная детская, находится в доме по адресу Белградская, 9. Это квартал «Северная Европа» в Минск Мире. Третий этаж 25-этажного дома 2022 года постройки.

Общая площадь — 38 квадратных метров. В кухне из техники есть только телевизор. В зоне гостиной стоит диван и висит телевизор. На полу в комнатах лежит ламинат. Есть лоджия.

В детской комнате стоит двухъярусная кровать, шкаф и небольшой детский столик. Санузел совмещенный.

Стоимость квартиры — 69 900 долларов (1 820 долларов за квадрат).

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