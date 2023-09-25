Российский пропагандист раскрыл секрет успешной атаки ВСУ на аэродром
- Юрий Бутусов
- 25.09.2023, 9:15
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А что же Минобороны РФ?
Один из наиболее читаемых пропутинских пропагандистов Борис Рожин, известный как Colonelcassad, раскрывает секрет успешной атаки беспилотников на военный аэродром Халино в Курской области, аккурат на день города Курска. При попытке осмотра сбитого БПЛА произошла детонация боевой части. Какое коварство...
А российский авиационный Z-блоггер Fighterbomber уже вовсю строчит некрологи. В пабликах Курска тоже неспокойно. Местные пишут: «И все-таки противно... Военные сегодня погибли, а на площади концерт. Пир во время чумы, танцы на костях».
А что же Минобороны РФ? Там все ожидаемо: все сбили, паники нет.
Напомню, ранее сообщалось, что украинский дрон попал по нефтеперерабатывающему предприятию рядом с аэродромом и зданию местного управления ФСБ, однако на самом деле прилет мог быть гораздо эффективнее.
Юрий Бутусов, Telegram