ВСУ ударом дрона по аэродрому в Курске ликвидировали руководство авиаполка 2 25.09.2023, 12:33

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Под атаку попал аэродром «Халино».

На аэродроме «Халино» в российском Курске взорвался беспилотник. В результате чего есть погибшие и пострадавшие среди руководства авиационного полка врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в ГУР.

Как стало известно, под атаку дрона попал аэродром «Халино», расположенный в 7 км от центра Курска. Свое название он получил из-за одноименного поселка, расположенного неподалеку.

Отметим, что на аэродроме базируется 14-й гвардейский истребительный авиационный полк им. Жданова, на вооружении которого есть самолеты россиян Су-30СМ.

Сначала «тревожные» новости с аэродрома в Курске начали писать российские Телеграм-каналы, связанные с авиацией. В то же время российские власти традиционно умалчивают о случившемся.

Однако, как рассказали РБК-Украина источники в военной разведке, мощный взрыв произошел на взлетно-посадочной полосе.

Так, россияне перехватили силами РЭБ «украинский БПЛА» рядом с аэродромом, и дальше дрон якобы был «безопасно приземлен» на взлетно-посадочной полосе. После этого осмотреть «птичку» и сфотографироваться приехало руководство авиаполка и офицеры ФСБ.

«Когда делегация попыталась осмотреть «трофейный» БПЛА, произошла детонация боеприпаса», - рассказал собеседник.

В результате с места происшествия еще в течение длительного времени вывозили убитых и раненых.

В частности, по данным источников, при взрыве были убиты или получили ранения:

▪ командир 14 авиаполка;

▪ один из его заместителей;

▪ группа офицеров-авиаторов;

▪ представитель военной контрразведки ФСБ;

▪ работники аэродрома.

Атаки на Курск

Напомним, что этим утром в российском Курске жаловались на атаку беспилотников. Как впоследствии рассказали РБК-Украина источники, в результате новой «бавовны» есть попадание в местное здание МВД.

Кроме того, источник подчеркнул, что атаки на Курск продолжаются.

В частности, вчера там тоже было неспокойно. Так, украинский беспилотник не только атаковал здание ФСБ России в Курске в день города, а еще под атаку попал нефтеперерабатывающий завод возле местного аэродрома.

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