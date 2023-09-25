Преподаватель вуза, где учился Лукашенко: Поздно пить боржоми 6 25.09.2023, 13:22

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Увеличение отработок не остановит исход белорусских студентов.

Лукашенко предложил расширить практику распределения студентов: отрабатывать должны и платники, а сроки распределения бюджетников стоит увеличить с двух лет до пяти. Также белорусский диктатор заговорил о «плохих кадрах» в сельском хозяйстве.

Сайт Charter97.org на условиях анонимности поговорил с преподавателем Белорусской государственной сельскохозяйственной академии — вуза, где учился сам Лукашенко.

— Прав ли Лукашенко, когда говорит о «плохих кадрах» в сельском хозяйстве?

— Прав, но исправить ситуацию сейчас невозможно. За последнее время престиж образования в этой сфере упал настолько, что мы набирали на с/х специальности студентов, непригодных к обучению.

Никого не хочу обидеть, но о каком качестве специалистов можно говорить, когда мы опустили планку приема настолько, что берем абитуриентов с одними аттестатами. У нас нулевой конкурс на многие специальности.

Умные, талантливые ребята, к сожалению, в сельское хозяйство не идут.

— Почему?

— Низкие зарплаты и система отработок. Никто не хочет связывать свою жизнь с колхозами, где нет никаких условий труда. Вы же видите эти кадры с «обоср**ными коровами».

Многие пятикурсники плачут, когда видят хозяйства, в которые их распределяют. Там действительно бывают просто ужасные колхозы. На последнем распределении был случай, когда девушку отправили в хозяйство, которое находится в двадцати километрах от автомобильной дороги.

Понимаю, что люди сами выбирают для себя сферу, в которой они будут работать, а розами в сельском хозяйстве не пахнет. Однако это не рабство. Если нет инфраструктуры и условий для труда, каких-то минимальных вещей, которые нужны для достойной жизни, то это не отработка, а каторга.

— Что вы думаете о предложении ввести отработку и для платников, а для бюджетников и целевиков повысить срок?

— У нас просто не будет платников. Многие абитуриенты специально поступали на платное обучение, чтобы избежать отработки, некоторые переводились с бюджета.

В итоге потеряют вузы, ведь платники неплохо их «кормили».

Целевиков и бюджетников также станет меньше. Пять лет — это большой отрезок времени. Человек десять раз подумает перед тем, как связывать себя какими-то обязательствами на такой длительный срок.

Думаю, многие специальности в моем вузе можно будет закрывать из-за того, что туда просто не наберут студентов.

Пока открыты границы — ничего не выйдет. Умные ребята будут поступать на Западе, кто-то рассмотрит вузы в России.

— Лукашенко распекает животноводов за падеж скота и плохие результаты, угрожает руководству. Справедливо ли?

— Мы очень долго шли к яме, в которую наше сельское хозяйство провалилось.

Животноводство — дорогой и, если этим дело качественно заниматься, приносящий хорошие деньги процесс. Но никогда колхозник не будет за эти копейки холить и лелеять этих коров и телят. Он думает, как быстрее отработать смену и пойти в магазин за бутылкой.

Председатель колхоза получает зарплату, ему все равно, убыточное его хозяйство или нет. Ставка одинаковая, у него нет процента от прибыли. Система прогнила полностью, тут уже поздно пить боржоми.

— Какие выходы из этой ситуации есть?

— Отдать все «живое» нормальным частникам. Будет и вменяемый контроль, заинтересованность, а со временем — хорошие зарплаты у работников, инфраструктура на местах.

Тут решается и вопрос с кадрами. Если частник будет платить условному зоотехнику или агроному тысячу долларов, не нужно будет держать студентов в заложниках. Есть хорошее предложение — появится и спрос.

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