Глава Минобороны Украины о командующем ЧФ РФ: Если он погиб – это хорошая новость для всех 27.09.2023, 1:13

Рустем Умеров

Фото: "Голос Украины"

Рустем Умеров не подтвердил и не опроверг гибель Виктора Соколова.

Министр обороны Украины Рустем Умеров 26 сентября в интервью CNN не подтвердил и не опроверг гибель командующего Черноморским флотом страны-агрессора РФ Виктора Соколова в результате ракетного удара по штабу ЧФ в Севастополе.

По словам Умерова, Соколов «находится на временно оккупированных территориях» Украины.

«Его там вообще не должно быть. Поэтому, если он погиб, это хорошая новость для всех, что мы продолжаем деоккупацию нашей территории», – подчеркнул глава Минобороны Украины.

Сегодня состоялось заседание коллегии минобороны РФ, на котором выступал глава ведомства Сергей Шойгу. На большом экране слева от Шойгу было выведено изображение Соколова, который якобы участвовал в мероприятии в режиме онлайн. На видеоролике длительностью чуть более восьми минут Соколова показали дважды, при этом на картинке он не двигался.

Силы специальных операций Украины ВСУ отметили, что поскольку россияне «срочно были вынуждены публиковать ответ с якобы живым Соколовым», подразделения ССО «уточняют информацию». «Это происходит в рамках процедуры по сбору данных о результатах проведенной операции», – сказано в сообщении.

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